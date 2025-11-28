Incendio nella notte a Ponte Lambro | il video

Incendio divampato nella notte a Ponte Lambro. Le fiamme hanno arso e distrutto i tetti di diverse abitazioni di una corte che si trova in via Monte Grappa. Almeno trenta i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. Non si registrano feriti, ma otto famiglie sono state evacuate. 🔗 Leggi su Quicomo.it