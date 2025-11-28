Incendio in un palazzo sei intossicati in ospedale
Nelle prime ore della serata di venerdì è scoppiato un incendio all’interno di uno stabile di via Rutilia, nel quartiere Vigentino (Sud-Est di Milano). Le fiamme sono partite dal locale contatori, come riferito da Areu, l’agenzia regionale di emergenza urgenza.Sei persone in ospedaleIl personale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
