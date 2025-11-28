Incendio Hong Kong fiamme domate dopo 48 ore | 3 arresti per omicidio colposo
Dopo quasi 48 ore di duro lavoro da parte di numerose squadre dei vigili del fuoco, sono state completate le operazioni di spegnimento dell’infernale incendio scoppiato nel pomeriggio di mercoledì a Hong Kong. Ora, quel che resta del del rogo più mortale degli ultimi decenni, sono le ceneri di 7 di quelle 8 torri residenziali . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Helvete i Hong Kong: Brannen slukket etter 48 timer, hundrevis savnet og dødstallene stiger - Hong Kong in fiamme: sette torri residenziali devastate, i soccorsi continuano e il bilancio delle vittime cresce. Scrive notizie.it
Helvíti í Hong Kong: Eldurinn slökktur eftir 48 klukkustundir, hundruðir saknað og tala látinna hækkar - Hong Kong in fiamme: sette torri residenziali devastate, i soccorsi continuano e il bilancio delle vittime cresce. Come scrive notizie.it
