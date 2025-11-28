Incendio grattacieli a Hong Kong salgono a 94 le vittime | dispersi ancora altri 300 residenti
Salgono a 94 le vittime dell'incendio di Hong Kong che ha distrutto il complesso residenziale Wang Fuk Court. Si stima purtroppo che il numero dei dispersi potrebbe arrivare a 300. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Will Media. . A Hong Kong è scoppiato un incendio che ha coinvolto un complesso residenziale formato da 8 grattacieli alti 32 piani ciascuno, in cui vivono oltre 4.800 persone. Al momento ci sono almeno 55 morti e 270 dispersi, in una tragedia che racconta l - facebook.com Vai su Facebook
Sale a 55 il bilancio delle vittime del maxi-incendio che da ieri sta colpendo Hong Kong e ha bruciato sette degli otto grattacieli residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po Vai su X
Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: oltre 60 morti e quasi 300 dispersi - Si aggrava il bilancio delle vittime dell'incendio di Hong Kong, in Cina, che ha avvolto alcuni grattacieli nel distretto di Tai Po. Segnala tg24.sky.it
Hong Kong, sale a 83 il bilancio dei morti del maxi incendio ai tre grattacieli: si cercano i sopravvissuti - L'incendio mortale di livello 5 che ha devastato a Hong Kong le torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po è ancora parzialmente attivo, a 20 ore dalla prima ... Come scrive ilmattino.it
Inferno di fuoco a Hong Kong, maxi incendio grattacieli: almeno 44 morti e 279 dispersi - Le fiamme si sono propagate rapidamente dalla fitta impalcatura di bambù che circondava almeno tre edifici, estendendosi poi ad altre aree ... Riporta adnkronos.com