Incendio devasta palazzina e tre appartamenti evacuate 15 famiglie

Incendio devasta palazzina, massiccio dispiegamento dei mezzi dei vigili del fuoco. È accaduto a Ponte Lambro (Como), non troppo distante dal confine con la nostra provincia, intorno alle 20.45 di giovedì sera.Sul posto sono state inviate squadre da Como e dai distaccamenti di Cantù, Erba. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

