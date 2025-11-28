Incendio a Vernetto di Chianocco | brucia una casa lungo intervento di spegnimento

Torinotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 novembre 2025, in frazione Vernetto di Chianocco. Ad andare a fuoco è stata una casa disabitata, che ha riportato danni importanti. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte. Sul posto, per le operazioni di spegnimento, sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Incendio a Vernetto di Chianocco: brucia una casa, lungo intervento di spegnimento - Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 novembre 2025, in frazione Vernetto di Chianocco. Riporta torinotoday.it

incendio vernetto chianocco bruciaINCENDIO IN VALSUSA: CASA IN FIAMME SULLA STATALE - Nel pomeriggio di giovedì 27 novembre è scoppiato un incendio in un'abitazione sulla strada statale 25 del Moncenisio, in frazione Vernetto 28, poco distante dal centro commerciale Carrefo ... Si legge su valsusaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Vernetto Chianocco Brucia