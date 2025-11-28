Inaugurato il viadotto riposizionato sul Rio Torto riapre al transito la Nuova Estense

Un nutrito gruppo di autorità locali - dal Prefetto ai rappresentanti della Regione e ai Sindaci - ha tagliato stamattina il nastro del nuovo viadotto sul Rio Torto. Si sono infatti conclusi in linea con il cronoprogramma i lavori di sostituzione di una porzione del ponte, realizzati da Anas. Dal. 🔗 Leggi su Modenatoday.it