Inaugurato CX Naples | Centrale studentato da 500 posti Manfredi | Uno dei grandi poli di sviluppo della città

Anteprima24.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti È stato inaugurato oggi a Napoli, alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi, il nuovo studentato universitario CX Naples Centrale. Un progetto di rigenerazione urbana che trasforma l’ex sede Inps in una moderna residenza universitaria da 500 posti letto.     “Napoli sta colmando quello storico deficit che aveva per quanto riguarda la residenzialità universitaria – ha affermato il sindaco Gaetano Manfredi –. Una grande città come la nostra, che ha 150mila studenti nelle sue università, ha bisogno di un sistema di ospitalità che sia all’avanguardia, di dimensione europea, in grado non solo di accogliere gli studenti, anche di offrire delle funzioni con moderne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

inaugurato cx naples centrale studentato da 500 posti manfredi uno dei grandi poli di sviluppo della citt224

© Anteprima24.it - Inaugurato CX Naples | Centrale, studentato da 500 posti. Manfredi: “Uno dei grandi poli di sviluppo della città”

News recenti che potrebbero piacerti

inaugurato cx naples centraleInaugurato Cx Naples Centrale, student housing da 500 posti letto - Sarà inaugurato oggi, a Napoli, alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi, il nuovo studentato universitario CX Naples | Centrale. Riporta msn.com

inaugurato cx naples centraleNapoli, inaugurati studentato e hotel da 500 posto letto - L’operazione di ristrutturazione, durata solo due anni, riguarda un ex edificio dell’Inps. Si legge su ilsole24ore.com

inaugurato cx naples centraleNapoli, viene inaugurato il nuovo studentato da 500 posti nell'ex sede Inps - Sarà inaugurato domani a Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, il nuovo studentato universitario CX Naples/Centrale. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inaugurato Cx Naples Centrale