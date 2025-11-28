Inaugurato CX Naples | Centrale studentato da 500 posti Manfredi | Uno dei grandi poli di sviluppo della città
Tempo di lettura: 2 minuti È stato inaugurato oggi a Napoli, alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi, il nuovo studentato universitario CX Naples Centrale. Un progetto di rigenerazione urbana che trasforma l’ex sede Inps in una moderna residenza universitaria da 500 posti letto. “Napoli sta colmando quello storico deficit che aveva per quanto riguarda la residenzialità universitaria – ha affermato il sindaco Gaetano Manfredi –. Una grande città come la nostra, che ha 150mila studenti nelle sue università, ha bisogno di un sistema di ospitalità che sia all’avanguardia, di dimensione europea, in grado non solo di accogliere gli studenti, anche di offrire delle funzioni con moderne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sarà inaugurato domani 28 novembre a Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, il nuovo studentato CX Naples | Centrale. Il progetto di rigenerazione urbana trasforma l'ex sede Inps in una moderna residenza universitaria da 500 posti letto. La g - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurato Cx Naples Centrale, student housing da 500 posti letto - Sarà inaugurato oggi, a Napoli, alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi, il nuovo studentato universitario CX Naples | Centrale. Riporta msn.com
Napoli, inaugurati studentato e hotel da 500 posto letto - L’operazione di ristrutturazione, durata solo due anni, riguarda un ex edificio dell’Inps. Si legge su ilsole24ore.com
Napoli, viene inaugurato il nuovo studentato da 500 posti nell'ex sede Inps - Sarà inaugurato domani a Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, il nuovo studentato universitario CX Naples/Centrale. Segnala msn.com