Inaugurato a Librino il più grande skate park di Catania

Cataniatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato inaugurato a Librino il Gravity Park in piazza dell’Elefante, il più grande skate park della città di Catania. La nuova pista, dotata di micro ramp, quarter e box in plastica e gomma riciclata, si aggiunge a quella già realizzata dal Comune e completa un impianto sportivo che diventa un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

