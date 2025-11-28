In Sri Lanka morti e dispersi in uno dei peggiori disastri metereologici degli ultimi anni

Oggi lo Sri Lanka ha chiuso uffici governativi e scuole, mentre il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane in tutto il Paese è salito a 56, mentre più di 600 case sono state danneggiate, hanno affermato le autorità. Lo Sri Lanka ha iniziato a fare i conti con condizioni meteorologiche avverse la scorsa settimana e le condizioni sono peggiorate giovedì, con forti acquazzoni che hanno allagato case, campi e strade e provocato frane in tutto il Paese. Oltre 25 persone sono morte giovedì a causa delle frane nelle regioni montuose centrali di Badulla e Nuwara Eliya, dedite alla coltivazione del tè, a circa 300 chilometri a est della capitale Colombo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - In Sri Lanka, morti e dispersi in uno dei peggiori disastri metereologici degli ultimi anni

