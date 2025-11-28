In Qatar ruggisce Piastri Norris ok Verstappen in difficoltà flop Ferrari

La sorpresa che non ti aspetti nelle prove della Sprint di sabato in Qatar. Oscar Piastri è vivo e vuole combattere per il titolo mondiale che per molti mesi ha pensato di avere in mano. L’australiano conquista la pole position per la mini-gara che assegnerà 8 punti ma che con le distanze minime tra i tre piloti di testa può risultare decisiva. Le Mc Laren tornano a dominare anche se tra le “papaya” si insinua la Mercedes di George Russell. lasciando a Lando Norris la terza posizione e quindi la seconda fila. Sarà un week-end caldissimo (anche e non solo per le temperature) iniziato malissimo per Max Verstappen, l’antagonista delle Mc Laren impegnato alla ricerca disperata della rincorsa a Lando Norris. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - In Qatar ruggisce Piastri, Norris ok Verstappen in difficoltà, flop Ferrari

Argomenti simili trattati di recente

F1, Piastri ottiene la pole per la Sprint in Qatar. 3° Norris, in difficoltà Verstappen e la Ferrari - Oscar Piastri si conferma un interprete eccezionale del Lusail International Circuit e primeggia nella Sprint Qualifying del Gran Premio del Qatar 2025, ... Lo riporta oasport.it

F1 GP Qatar 2025, le qualifiche sprint a Lusail: Oscar Piastri è tornato ed è in pole nella garetta da 100 km. Disastro Ferrari - Piastri è il più veloce nelle qualifiche sprint del GP Qatar: batte Russell e Norris, più indietro Verstappen, 6°. motorbox.com scrive

F1, Piastri brucia Norris nelle prove libere in Qatar. Verstappen fatica, Ferrari anonima - Oscar Piastri non si arrende e comincia molto bene il weekend al Lusail International Circuit, firmando il miglior tempo assoluto nell'unica sessione di ... Si legge su oasport.it