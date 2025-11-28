In pensione a 70 anni Scenario preoccupante per i lavoratori | Perché è inevitabile

Nel dibattito pubblico italiano il tema delle pensioni è tornato a occupare il centro della scena, complice un quadro economico e demografico che da anni segnala criticità profonde. La combinazione di un progressivo invecchiamento della popolazione, di un tasso di natalità tra i più bassi al mondo e di un mercato del lavoro caratterizzato da instabilità cronica ha reso il sistema previdenziale sempre più fragile. Da tempo gli esperti avvertono che, in assenza di una svolta strutturale, il celebre patto generazionale che sorregge la previdenza rischia di incrinarsi definitivamente, lasciando in eredità alle nuove generazioni un meccanismo che non riesce più a finanziare se stesso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

