In Patagonia con una Giulietta Spider Veloce
Laghi, foreste, montagne, penisole. il panorama nel quale si immergono i partecipanti alla 1000 Millas Sport, corsa di regolarità riservata alle auto d'epoca che si svolge fino al 29 novembre in Argentina. Circa 1.600 km in tre tappe, con arrivo e partenza a Bariloche in Patagonia, con auto rare come la Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce da 95 Cv, dedicata al mercato americano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
