In Malatestiana una giornata di studi dedicata a Renato Serra
Domenica 30 novembre, alle ore 16.30, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana si terrà la conferenza ‘Renato Serra. Carteggi, traduzioni e nuovi studi’. L’iniziativa nasce in occasione del recente acquisto, sul mercato antiquario, del manoscritto autografo di Renato Serra intitolato “La. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
