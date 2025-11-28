In Italia scompaiono sempre più lupi morti raddoppiate in 5 anni | la maggior parte sono causate dall'uomo

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mortalità del lupo in Italia cresce: 1.639 esemplari morti in 5 anni. Francesco Romito analizza i dati diffusi dall'associazione Io non ho paura del lupo con Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

