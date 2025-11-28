In gita col catamarano ma la barca si ribalta restano aggrappati allo scafo per 20 ore | a bordo anche un 90enne

Quattro uomini di una stessa famiglia, tra i 18 e i 90 anni, aggrappati a un catamarano ribaltato. La Guardia costiera della Florida si è trovata davanti questa scena quando è intervenuta a oltre 40 chilometri al largo della costa di Clearwater. Il gruppo era uscito in mare per festeggiare un. 🔗 Leggi su Today.it

