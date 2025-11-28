In Francia elogiano il lavoro di Grosso col Sassuolo | Incarna un successo tecnico e umano

Dalla Francia elogiano Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, che questa sera affronterà il Como. L’ex allenatore del Lione ha fatto ritrovare entusiasmo a una squadra neo-promossa che ora è a metà classifica dopo 12 giornate di Serie A. Il lavoro di Grosso col Sassuolo. Footmercato scrive: Il club emiliano deve molto a Fabio Grosso, il cui duro lavoro e visione tattica hanno trasformato i neroverdi in una vera rivelazione del campionato. Quando parliamo delle sorprese di questo inizio di stagione in Serie A, è difficile non pensare al Sassuolo. Il club emiliano è nono con 17 punti dopo 12 giornate, a soli tre punti dalla Juventus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

