Ravenna, 28 novembre 2025 – “Che fai piangi? No, mi è entrata un po’ di Cisgiordania negli occhi. Io sto partendo, poi torno e vi racconto”. Con questo post su FacebookOuidad Bakkali, parlamentare ravennate del Partito Democratico, annunciava la mattina del 23 novembre la sua partenza per il Medio Oriente, come membro di una delegazione Dem. Ieri però, la disavventura. Infatti i sei parlamentari italiani che prendevano parte alla missione sono rimasti bloccati per alcune ore in Cisgiordania mentre rientravano a Gerusalemme da Gerico, a causa di un posto di blocco istituito dalle forze di sicurezza israeliane nel corso di un’operazione antiterrorismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In ansia per Bakkali: bloccata sotto le bombe