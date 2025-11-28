Impronte sonore con il percussionista e cantore salentino Carlo De Pascali
Sabato 29 novembre a CuntaTerra una giornata dedicata al ritmo e all’anima del Sud con il percussionista e cantore salentino Carlo "Canaglia” De Pascali.Per la prima volta in Abruzzo, l’artista presenterà “Impronte Sonore” il suo progetto da solista per voce e tamburo che approfondisce. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
