Impatto micidiale tra camion e scooter | Purtroppo non ce l’ha fatta!
Le sere d’autunno hanno un passo lento. Le strade sembrano trattenere il respiro, illuminate appena dai fari delle auto che scorrono senza fretta, mentre l’aria si fa più fresca e densa di quella quiete che precede la notte piena. In certi momenti, la città pare quasi addormentarsi all’improvviso, come se ogni rumore fosse attutito e ogni movimento misurato. È in questa calma apparente che spesso maturano eventi imprevedibili, destinati a sconvolgere un equilibrio solo apparente. Leggi anche: Scontro mortale tra scooter e camion: dramma sull’asfalto L’imprevisto dietro l’angolo. Per chi rientra dal lavoro, da una visita o da una semplice commissione, il percorso verso casa diventa un tragitto automatico, un’abitudine che rassicura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
