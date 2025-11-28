Imam di Torino espulsione confermata | per la Corte Mohamed Shahin rappresenta un rischio per la sicurezza dello Stato
La vicenda di Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin, l’imam della moschea di Torino divenuto negli ultimi anni una figura visibile nelle mobilitazioni pro-Palestina, entra in una fase decisiva. La Corte d’Appello di Torino ha infatti confermato il suo trattenimento nel CPR di Caltanissetta, respingendo le obiezioni della difesa e validando il provvedimento di espulsione disposto dal Ministero dell’Interno per motivi di sicurezza dello Stato. Si tratta di una decisione dal peso politico e sociale notevole, anche perché il percorso che ha portato a questo punto non è affatto improvviso: è il risultato di una serie di valutazioni, segnalazioni, atti amministrativi e interventi pubblici che, messi insieme, compongono un quadro che le autorità hanno definito “ allarmante”. 🔗 Leggi su Panorama.it
