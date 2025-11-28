Il video di Kubrick che falsifica l’allunaggio è stato creato con l’Ai

Da alcuni giorni circola sui social un video che pretende di svelare “la verità” sull’allunaggio del 1969: un uomo molto somigliante, seppur non identico, a Stanley Kubrick mostra un set cinematografico che rappresenterebbe la Luna, dichiarando compiaciuto di star preparando la messa in scena che imbroglierà tutti. Nel filmato compaiono anche tre presunti astronauti, che dovrebbero essere Armstrong, Collins e Aldrin, anch’essi solo vagamente somiglianti ai tre. In chiusura, delle guardie sembrano accorgersi della videocamera e interrompere la registrazione. Il video, che ha raccolto migliaia di condivisioni, è un falso, interamente generato con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Open.online