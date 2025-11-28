Il tour in camper per dire no alla violenza contro le donne
È in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si è tenuta il 25 novembre, che il camper della polizia di Stato, con a bordo la divisione anticrimine della Questura di Monza, ha girato per diversi comuni brianzoli.L’iniziativa ha avuto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Buonasera Viaggiatori ultima chiamata! chiusura iscrizioni il 30 NOVEMBRE Tour di Natale e Capodanno in camper Berlino e dintorni dal 26 dicembre al 6 gennaio Tunisia dal 19 dicembre al 5 gennaio Tunisia dal 26 dicembre al 5 genn - facebook.com Vai su Facebook
Il tour in camper per dire no alla violenza contro le donne - È in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si è tenuta il 25 novembre, che il camper della polizia di Stato, con a bordo la divisione ... Segnala monzatoday.it
Un camper in piazza per dire no alla violenza contro le donne - Un camper della polizia in piazza Monte Grappa per dire no alla violenza sulle donne. ilgiorno.it scrive
Pet Camper Tour: al via la campagna contro l'abbandono degli animali e la tutela di quelli selvatici. Partnership con Polizia di Stato e Anas - Torna on the road per il terzo anno consecutivo il Pet Camper Tour, la campagna/evento itinerante che si pone lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema ... Riporta ilmessaggero.it