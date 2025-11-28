Il testamento social la caduta accidentale il possibile spostamento del corpo | cosa sappiamo sul caso Rocco Amato
Emergono novità sul caso di Rocco Amato, il 29enne originario di Francolise, in provincia di Caserta, trovato senza vita a Barcellona dopo giorni di apprensione e ricerche febbrili. La storia del giovane, scomparso dalla scorsa domenica, ha scosso profondamente sia la comunità catalana sia quella campana, che nelle ultime ore aveva seguito con grande partecipazione l'evolversi della vicenda. Il suo testamento social. Secondo quanto ricostruito, Rocco era irreperibile da quattro giorni: nessuna chiamata, nessun messaggio, nessun segnale. Il suo telefono muto aveva accelerato la preoccupazione degli amici e dei familiari, che in poche ore avevano trasformato i social in una rete di appelli, con foto e richieste di informazioni affinché qualcuno potesse averlo intravisto nelle strade di Barcellona.
