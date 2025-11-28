Il telefono nel c*** Elodie furia dopo il concerto | altro choc cosa è successo
Le polemiche nate dopo quanto accaduto al concerto di Elodie non si placano. Il gesto della cantante contro un uomo che la fotografava da distanza ravvicinata, durante una coreografia particolarmente delicata dello spettacolo, ha diviso il pubblico tra sostenitori e critici. Molti hanno ritenuto comprensibile la sua reazione, altri l’hanno giudicata eccessiva. Dopo giorni di discussioni, la stessa artista ha scelto di tornare sulla vicenda con un post, inviando a modo suo un messaggio molto diretto, tanto nei toni quanto nella forma utilizzata sui social. Da tre giorni la discussione prosegue senza sosta: opinioni contrastanti, analisi sul comportamento della pop star e un dibattito acceso sulle dinamiche tra pubblico e artisti durante spettacoli dal vivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
#Elodie risponde così alla polemica nata dopo che ha allontanato in malo modo un giornalista, che la stava fotografando troppo da vicino, durante una sua esibizione: "Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda. Torniamo agli ab - facebook.com Vai su Facebook
Elodie ha fatto benissimo. Sul palco non sei carne da social, sei un’artista che sta dando l’anima. Se anche sei accreditato, non significa infilare il telefono a 20 cm da un'artista che sta ballando in una vasca d’acqua. Esiste il rispetto, sempre. Vai su X
Elodie sul telefono strappato al giornalista, silenzio rotto volgarmente: “Mettiamocelo nel c***” - Elodie Di Patrizi, dopo le polemiche per il suo gesto contro un fotografo, sbotta sui social con tanto di insulto ... Segnala gossipetv.com
“Non sono un fan invadente”: Elodie furiosa sul palco, chi c’è dietro il video ravvicinato - Un video ravvicinato fa infuriare Elodie sul palco, ma il protagonista non era un fan qualunque. Da donnaglamour.it
Elodie: "Mettiamoci sto telefono nel cu*o!" Lo sfogo dopo le polemiche per il cellulare strappato via - La cantante posta su Instagram le prime parole dopo i fatti del suo concerto di Messina e le polemiche che ne sono seguite ... Come scrive today.it