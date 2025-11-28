Il Teatro Verdi conferma Calesso ma il volto nuovo è il direttore artistico | ecco chi è

Triesteprima.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maestro Enrico Calesso è ancora il direttore musicale del Teatro Verdi. La riconferma è giunta dopo il primo consiglio di indirizzo della Fondazione, tenutosi nel pomeriggio di ieri 27 novembre nell'ambito del nuovo mandato a sovrintendente di Giuliano Polo. Calesso porta un “conclamato plauso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

