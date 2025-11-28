Il Teatro Kopó di Brindisi accoglie Una Nit Storia di un clown

BRINDISI - Il 29 e 30 novembre il Teatro Kopó di Brindisi accoglie “Una Nit. Storia di un clown” che non sa come si muore, scritto e interpretato da Riccardo Forneris per la regia di Carlo Mô. Un racconto poetico e ironico, capace di far sorridere e commuovere nello stesso respiro.“Una Nit”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

