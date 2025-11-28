Il supermodello Fabio Mancini chiamato a leggere la Dichiarazione di Strasburgo nella Founding Assembly of Europa Power Initiative al Parlamento Europeo
Fabio Mancini, l’iconico supermodello italiano, volto storico della maison di Giorgio Armani e filantropo, ha avuto l’onore di leggere la Dichiarazione di Strasburgo durante la Founding Assembly of Europa Power Initiative con il patrocinio del presidente di Francia Emmanuel Macron e del presidente della repubblica Italiana Sergio Mattarella, svoltasi presso il Parlamento Europeo il 26 e 27 novembre 2025. L’evento ha visto la partecipazione di illustri personalità del mondo politico, civile, economico, artistico e universitario, unite nel promuovere valori fondamentali per le nuove generazioni e per una cooperazione che concretizzi un nuovo potere in Europa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
