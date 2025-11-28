Il sogno nel cinema di Michelle Marino

Una giovane artista cresce con entusiasmo, coltiva la recitazione e immagina un futuro pieno di creatività e opportunità nel mondo dello spettacolo. Michelle Marino ha 10 anni e vive a Torre del Greco, in Campania. Con i suoi grandi occhi castani pieni di curiosità e i capelli dello stesso colore, è una bambina vivace e determinata, che sogna un futuro sotto i riflettori. L’amore per il cinema e la recitazione è già parte di lei, e ogni giorno immagina di poter dare voce e corpo a personaggi sempre nuovi. Michelle, che cosa ti piacerebbe fare nel mondo dello spettacolo?. «Mi piacerebbe recitare in film o serie tv, magari iniziando con una scuola di casting. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

