Il sogno di Virginia vive ancora | tantissime le adesioni alla raccolta fondi

Si è trasformato in un’onda silenziosa ma potentissima l’affetto per Virginia Greco, la 16enne scomparsa il 24 novembre a causa di una grave malattia. Nel dolore della comunità e della famiglia, è nata una raccolta fondi in suo nome per sostenere la Fondazione Dynamo Camp ETS, l’associazione che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it