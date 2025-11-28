Il sogno di Virginia vive ancora | tantissime le adesioni alla raccolta fondi
Si è trasformato in un’onda silenziosa ma potentissima l’affetto per Virginia Greco, la 16enne scomparsa il 24 novembre a causa di una grave malattia. Nel dolore della comunità e della famiglia, è nata una raccolta fondi in suo nome per sostenere la Fondazione Dynamo Camp ETS, l’associazione che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
