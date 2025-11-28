Il Sogno di Barnaby al Teatro Magic Vision | il nuovo circo senza animali tra ambizione amore e caduta
Con Il Sogno di Barnaby la compagnia guidata da Leonessafilm e Compagnia d’Oriente riporta in scena una storia che intreccia teatro musicale, danza e racconto in costume, sviluppata a partire dal precedente progetto intitolato Il Circo dei Miracoli – The Greatest Show, ora rielaborato in un allestimento che ne amplia prospettive e respiro drammaturgico. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
