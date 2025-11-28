Il sindaco di Città Sant' Angelo sul caso lavoratori di Ambiente | Chi ha sbagliato ne deve rispondere

Piena solidarietà e totale sostegno dall’amministrazione di Città Sant’Angelo ai quattro ormai ex dipendenti di Ambiente che dopo 11 anni hanno perso il lavoro perché il loro contratto dal 2019, e cioè quando c’è stata la fusione di Linda, è risultato nullo, ma anche la possibilità, fa sapere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il sindaco di Città Sant'Angelo sul "caso" lavoratori di Ambiente: "Chi ha sbagliato ne deve rispondere" - Non solo la solidarietà da parte di Matteo Perazzetti, nei confronti dei quattro ormai ex dipendenti rimandati a casa dopo 11 anni per un contratto nullo risultato tale a seguito della fusione con la ... Da ilpescara.it

