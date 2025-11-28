Il ritorno alle cose antiche di Cosa nostra si apre il processo ai vecchi boss di Uditore e Passo di Rigano
A dispetto delle condanne e degli anni trascorsi in carcere, appena tornati liberi, i vecchi boss di Uditore e Passo di Rigano avrebbero cercato di riorganizzare le due famiglie mafiose, aspirando a un ritorno alle "cose antiche", evitando clamore, cercando di non sporcarsi le mani con la droga e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Ritorno sugli #sci. "Sono molto contenta di avere rimesso gli sci, ci sono tante cose positive ma c'è ancora tanto da fare". Federica #Brignone ha concluso la 2 giorni sulla neve di #Cervinia. “È stata una giornata perfetta per andare a sciare, con condizioni inv - facebook.com Vai su Facebook
Cosa significa il ritorno di Galliani al Milan - Adriano Galliani verso un ritorno al Milan nei prossimi mesi, quando sarà stata completata la cessione del Monza. Scrive panorama.it