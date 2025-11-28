Il respiro di Napoli

Spina è il lavoro ventennale del fotografo Mario Spada sulla sua città, che ora è stato pubblicato in un libro ed è in mostra fino al 20 dicembre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il respiro di Napoli

Dal 5 dicembre all’11 gennaio il Comune di Napoli propone un cartellone culturale all’insegna dell’inclusione e della partecipazione. Concerti, rassegne musicali e cinematografiche, spettacoli per famiglie, laboratori e appuntamenti di respiro nazionale e inter - facebook.com Vai su Facebook

Napoli saluta Mimmo Jodice e James Senese: senza luce e senza respiro, il doppio saluto Vai su X

Napoli Infinita, il respiro creativo della città eterna - In un progetto visivo e editoriale per i 2500 anni di Napoli, Sabato De Sarno invita a riscoprire la città non come cartolina ma come organismo vivo, stratificato, capace di sorprendere, ferire e rina ... Si legge su esquire.com

Musei di Napoli: 5 attrazioni da non perdere tra arte, storia e mistero - Napoli è un museo a cielo aperto, una città dove l'arte e la storia si respirano in ogni vicolo. Da sciscianonotizie.it

Il Napoli vince all'ultimo respiro, gol dell'1-0 al 95' - Con il cuore in gola, soffrendo fino all'ultimo respiro, il Napoli riesce ad avere la meglio sul Cagliari con un gol di Anguissa al 95', quando ormai il pareggio sembrava un risultato acquisito. Secondo ansa.it