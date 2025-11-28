Il Regno di Frozen diventa realtà | quando apre le porte l'attrazione Disney dedicata al film
World of Frozen è la novità di Disneyland Paris che porterà i visitatori nel mondo di Anna, Elsa e Olaf. C'è la data ufficiale di apertura nel parco parigino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il 29 marzo 2026 segnerà non solo l'apertura del nuovo World of Frozen, un'espansione interamente dedicata al magico regno di Arendelle: il Walt Disney Studios prenderà il nuovo nome di Disney Adventu
