Il Real Madrid la squadra più amata della Spagna il 35% della popolazione iberica è tifosa dei blancos Marca

Il Real Madrid è la squadra di calcio con più tifosi in Spagna. Con un ampio margine. I blancos hanno un vantaggio significativo sui loro eterni rivali, il Barcellona. Lo dimostra lo studio “Amore e odio in Spagna: il calcio come religione. Ecco chi siamo noi spagnoli come tribù calcistica”, commissionato da Betfair e pubblicato da Marca. Questo studio si basa su oltre mille interviste con uomini e donne di età compresa tra 18 e 70 anni in tutto il Paese. Le domande e le risposte si concentrano sulle 20 squadre dell’attuale Liga (stagione 2025-2026) e tracciano un quadro dell’atmosfera calcistica in Spagna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Real Madrid la squadra più amata della Spagna, il 35% della popolazione iberica è tifosa dei blancos (Marca)

