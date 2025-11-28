Il rapporto sulle Asl | la Puglia resta indietro sugli screening effettuati

Quotidianodipuglia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanità pugliese in chiaroscuro nel 2024. Tra numeri e percentuali preoccupanti e qualche dato positivo. Questo il quadro che viene fuori dal Sistema di Valutazione delle Performance, il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

il rapporto sulle asl la puglia resta indietro sugli screening effettuati

© Quotidianodipuglia.it - Il rapporto sulle Asl: la Puglia resta indietro sugli screening effettuati

Leggi anche questi approfondimenti

rapporto asl puglia restaConfindustria Puglia, dati economia richiedono decisioni rapide - "I tre rapporti diffusi in questi giorni, il rapporto manifattura del centro studi Confindustria, il rapporto Svimez sul Mezzogiorno e l'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia sull'economia ... Secondo ansa.it

Asl, la Regione decide di non decidere: proroga automatica per i direttori dopo lo stop di Decaro - La sola ipotesi che Michele Emiliano potesse nominare i nuovi direttori generali delle cinque aziende sanitarie scaduti a marzo ha creato molto malumore. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Rapporto Asl Puglia Resta