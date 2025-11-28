Il ranking Uefa ora sorride all' Italia | la quinta in Champions non è più un sogno

La squadra in più diventa un obiettivo concreto. Aiutati dalle vittorie di Juve, Napoli e Atalanta, al momento siamo terzi, a ridosso dell'ultimo piazzamento utile occupato dalla Germania. Ma bisogna continuare così perché la graduatoria è corta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il ranking Uefa ora sorride all'Italia: la quinta in Champions non è più un sogno

