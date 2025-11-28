Il punto non è se essere pro o contro il lupo ma come si affronta la situazione

28 nov 2025

Mercoledì 26 novembre nel palone parrocchiale di Piozzano, Fratelli d’Italia ha tenuto un incontro pubblico dal titolo “Lupi alle porte - un’emergenza che chiede coraggio e azione” che ha visto l’intervento del consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri e degli esponenti dei maggiori portatori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

