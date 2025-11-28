Il principe guerriero un grande racconto del medioevo sporco e cattivo

IL PRINCIPE GUERRIERO Su Rete 4, 16.25. Con Charlton Heston, Richard Boone e Rosemary Forsythe. Regia di Franklin Schaffner. Produzione Usa 1965. Durata: 2 ore LA TRAMA Un valoroso guerriero diventa per meriti militari il feudatario di una provincia francese nel XI secolo. Ha le migliori intenzioni, ma comincia subito con un atto di prepotenza, pretendendo di esercitare lo jus primae noctis con una bella paesana.I sudditi gli si rivoltano contro aiutati dai pirati celti. PERCHÈ VEDERLO Perché racconta con grande impeto narrativo un medioevo sporco e cattivo. Schaffner è il regista di "Patton" e il "signore della guerra" è un altro personaggio drammaticamente sfasato rispetto al suo tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Il principe guerriero", un grande racconto del medioevo sporco e cattivo

