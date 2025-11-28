Il primo ETF su Dogecoin è stato lanciato! Cosa succederà adesso?
Il primo ETF su Dogecoin è stato lanciato ufficialmente sui NYSE da Grayscale, con gli investitori che si sfregano le mani in attesa del rally. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
