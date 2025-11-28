Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 28 Novembre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,1213 €kWh. Analizzando la giornata precedente (27 Novembre 2025), si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo è stato di 0,1043 €kWh (ore 2) mentre il massimo ha raggiunto 0,1528 €kWh (ore 9). Le ore più economiche sono risultate quelle notturne e della prima mattina (tra l’1 e le 6), mentre la fascia più costosa si è registrata tra le 8 e le 10 del mattino. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 28112025 0,1213 +0,0008 27112025 0,1205 -0,0268 26112025 0,1473 +0,0072 25112025 0,1401 +0,0734 24112025 0,1328 +0,0235 23112025 0,1366 +0,0285 22112025 0,1082 -0,0088 21112025 0,1171 -0,0173 20112025 0,1341 +0,0057 19112025 0,1284 +0,0071 18112025 0,1204 +0,0089 17112025 0,1117 +0,0041 16112025 0,1113 -0,0041 15112025 0,1154 +0,0100 14112025 0,1244 +0,0073 13112025 0,1172 +0,0027 12112025 0,1145 +0,0004 11112025 0,1141 -0,0013 10112025 0,1153 +0,0078 09112025 0,1076 -0,0023 08112025 0,1099 -0,0064 07112025 0,1163 +0,0009 06112025 0,1154 +0,0075 05112025 0,1129 +0,0081 04112025 0,1049 -0,0192 03112025 0,1237 -0,0005 02112025 0,1242 +0,0185 01112025 0,1056 -0,0198 31102025 0,1245 +0,0074 30102025 0,1172 -0,0027 29102025 0,1145 +0,0027 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Novembre 2025 0,1174 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1342 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

