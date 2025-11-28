Il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni alla Carriera a ELISABETTA SGARBI
, a Lecco la cerimonia di premiazione. Il prestigioso Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni – Città di Lecco, giunto alla sua XXI edizione, conferisce a ELISABETTA SGARBI il Premio alla Carriera 2025. Il riconoscimento, organizzato dall’Associazione 50&Più, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco e con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco, celebra ogni anno una personalità di rilievo che, attraverso il proprio percorso artistico, culturale e intellettuale, abbia contribuito in modo significativo alla diffusione del pensiero e dei valori umanistici cari ad Alessandro Manzoni. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Terza edizione del premio letterario La Malcontenta I nomi dei vincitori del premio letterario al Matteotti Presso il Matteotti di Pisa si è svolta la premiazione dei vincitori del concorso letterario dedicato ad Annalisa Bavaro. È giunto alla terza edizione il premio l - facebook.com Vai su Facebook
Premio Manzoni alla Carriera a Elisabetta Sgarbi: attesa per la cerimonia di venerdì - LECCO – Si preannuncia una serata scoppiettante quella in programma venerdì 28 novembre, quando Elisabetta Sgarbi sarà a Lecco per ricevere il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni Città ... Riporta lecconotizie.com
Premio poesia 'Bonanni', Ceni, Damiani e Vendola i finalisti - Alessandro Ceni con "I bracciali dello scudo" (Crocetti editore), Claudio Damiani con "Rinascita" (Fazi editore) e Nichi Vendola con "Sacro queer" (Manni editore) sono i finalisti della sezione A, ... Scrive ansa.it
Torna il premio letterario internazionale "Città di Montevarchi" - Arezzo, 19 marzo 2025 – Il Premio Letterario Internazionale "Città di Montevarchi" giunge alla IV edizione, consolidando la sua importanza nel panorama culturale locale e internazionale. Si legge su lanazione.it