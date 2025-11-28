, a Lecco la cerimonia di premiazione. Il prestigioso Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni – Città di Lecco, giunto alla sua XXI edizione, conferisce a ELISABETTA SGARBI il Premio alla Carriera 2025. Il riconoscimento, organizzato dall’Associazione 50&Più, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco e con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco, celebra ogni anno una personalità di rilievo che, attraverso il proprio percorso artistico, culturale e intellettuale, abbia contribuito in modo significativo alla diffusione del pensiero e dei valori umanistici cari ad Alessandro Manzoni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni alla Carriera a ELISABETTA SGARBI