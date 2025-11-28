Il Premio De Sanctis per le scienze economiche a Oriana Bandiera e Francesco Lippi

Si terrà martedì 2 dicembre alle 17 nella Sala Ciampi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cerimonia di premiazione della IV edizione del Premio De Sanctis per le scienze economiche, riconoscimento prestigioso dedicato alle eccellenze del mondo dell’economia e della finanza. I vincitori di quest’anno sono Oriana Bandiera e Francesco Lippi, personalità che si sono distinte per l’originalità e l’impatto dei loro studi, diventando punti di riferimento nel panorama economico nazionale e internazionale. Il premio è organizzato con il patrocinio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it