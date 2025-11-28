Roma, 28 nov – Da anni il dibattito europeo ruota attorno all’opportunità di estendere o meno il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Le posizioni degli Stati membri rimangono profondamente diverse: alcuni Paesi hanno introdotto il matrimonio egualitario, altri adottano unioni civili, altri ancora mantengono la definizione tradizionale di matrimonio come unione tra uomo e donna. I trattati europei, consapevoli di queste divergenze culturali e antropologiche, hanno sempre lasciato la materia alla competenza nazionale, escludendo qualsiasi armonizzazione dall’alto. La Corte UE che ridisegna i confini della famiglia. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Il potere senza mandato: la Corte UE che ridefinisce la famiglia al posto della politica