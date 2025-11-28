Il piccolo ha fretta di nascere il primo vagito nell' abitacolo dell' auto dei genitori che correvano in ospedale

Riminitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La corsa di una coppia residente in Valmarecchia alla volta dell'Infermi di Rimini, con lei in avanzato stato di gravidanza, si è fermata nel capoluogo in via Circonvallazione nuova quando il piccolo ha deciso all'improvviso di venire alla luce. Il neo papà, vista la situazione, non ha potuto far. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

