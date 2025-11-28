Il pertosano Benedetto Benny Marotta riceve il Leone d’Oro al Merito al Senato

Anteprima24.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta il 28 novembre 2025, presso il Senato della Repubblica a Roma, la cerimonia del “Gran Premio Internazionale di Venezia” che vede il conferimento del  Leone d’Oro,  iconica statuetta simbolo della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia,  a personalità di spicco del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale.   Tra i protagonisti dell’edizione 2025, spicca il nome di  BenedettoBennyMarotta, imprenditore italo-canadese originario di Pertosa, nel cuore del Vallo di Diano, insignito del  Leone d’Oro al Merito. La sua storia rappresenta un modello di visione, tenacia e successo internazionale, ma soprattutto un legame profondo con le proprie radici campane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Immagine generica

Cerca Video su questo argomento: Pertosano Benedetto Benny Marotta