Il pertosano Benedetto Benny Marotta riceve il Leone d’Oro al Merito al Senato

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta il 28 novembre 2025, presso il Senato della Repubblica a Roma, la cerimonia del “Gran Premio Internazionale di Venezia” che vede il conferimento del Leone d’Oro, iconica statuetta simbolo della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, a personalità di spicco del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale. Tra i protagonisti dell’edizione 2025, spicca il nome di Benedetto “Benny” Marotta, imprenditore italo-canadese originario di Pertosa, nel cuore del Vallo di Diano, insignito del Leone d’Oro al Merito. La sua storia rappresenta un modello di visione, tenacia e successo internazionale, ma soprattutto un legame profondo con le proprie radici campane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it