Tempo di lettura: 4 minuti “Sono a disposizione del partito “. Il segretario provinciale del PD Giovanni Cacciano ha risposto così nel corso di una Conferenza Stampa a chi gli chiedeva se era pronto a rassegnare le dimissioni dalla carica dopo l’assai poco brillante risultato elettorale conseguito dal Partito e da lui stesso, candidato alla carica di Consigliere regionale, alle votazioni del 23 e 24 novembre scorso. Il PD sannita non è riuscito ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio, perdendo il rappresentante che aveva conquistato nelle elezioni del 2020 e così l’analisi del voto è diventata inevitabilmente anche una disamina delle proprie responsabilità e di quelle di Rosa Razzano, presidente del Partito, anch’ella candidata e anch’ella non eletta, in vista anche delle scadenze politiche prossime che dovranno anche delineare il futuro del PD locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Pd ammette la sconfitta: “L’anomalia è stato Mastella che ha eroso consensi”