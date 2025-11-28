Il Pd ammette la sconfitta | L’anomalia è stato Mastella che ha eroso consensi
Tempo di lettura: 4 minuti “Sono a disposizione del partito “. Il segretario provinciale del PD Giovanni Cacciano ha risposto così nel corso di una Conferenza Stampa a chi gli chiedeva se era pronto a rassegnare le dimissioni dalla carica dopo l’assai poco brillante risultato elettorale conseguito dal Partito e da lui stesso, candidato alla carica di Consigliere regionale, alle votazioni del 23 e 24 novembre scorso. Il PD sannita non è riuscito ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio, perdendo il rappresentante che aveva conquistato nelle elezioni del 2020 e così l’analisi del voto è diventata inevitabilmente anche una disamina delle proprie responsabilità e di quelle di Rosa Razzano, presidente del Partito, anch’ella candidata e anch’ella non eletta, in vista anche delle scadenze politiche prossime che dovranno anche delineare il futuro del PD locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Luigi Lobuono ammette la sconfitta, in una conferenza stampa improvvisata nel proprio comitato elettorale: “Complimenti a Decaro che diventerà il prossimo governatore, in bocca al lupo per un lavoro non facile nei prossimi anni”. Il candidato del centrodestra - facebook.com Vai su Facebook
Il Pd e gli scenari del dopo voto: "Preoccupa la sconfitta nel Cuoio" - "Restiamo roccaforte", dice il sindaco di San Miniato Simone Giglioli tirando tutte le somme delle elezioni regionali. Segnala lanazione.it
Nel Pd tensioni sull’alleanza dopo il voto in Calabria. I riformisti: «Basta populismo». Ma Schlein ai suoi: «Andiamo avanti» - «È il dato di una sconfitta e nelle sconfitte c’è bisogno di lavorare per venirne fuori», ammette senza trincerarsi dietro alibi o ragionamenti contorti il deputato calabrese Nico Stumpo, guardando ... Si legge su roma.corriere.it
**Calabria: Stumpo (Pd), 'sconfitta dura, lavorare per venirne fuori'** - E' una sconfitta ma anche nelle sconfitte così dure è obbligatorio lavorare per venirne fuori". Da iltempo.it