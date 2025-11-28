Il Paradiso delle Signore raddoppia
Un pomeriggio più lungo con i protagonisti de Il Paradiso delle Signore attende i telespettatori. Oggi la fiction daily di Rai 1 sarà in onda con un doppio episodio a partire dalle 15.20. Lo scorso lunedì la soap ha lasciato, infatti, spazio alla diretta dei funerali di Ornella Vanoni. Per questo motivo, al fine di recuperare il ciclo regolare delle puntate Rai 1 ha deciso di trasmettere due episodi nella giornata odierna. Di conseguenza, per consentire al pubblico la visione degli episodi 59 e 60 della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, La Volta Buona di Caterina Balivo diminuirà la sua durata, per tornare in onda regolarmente fino alle 16. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
